Piqué e ShakiraReprodução/Instagram

Publicado 02/06/2022 15:47

Rio - Um dos relacionamentos mais badalados do mundo envolvendo o zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué e a cantora colombiana Shakira teria chegado ao fim. E de acordo com informações do jornal espanhol "El Periódico", o motivo seria a traição do jogador de futebol com a mãe de um companheiro de equipe.

Segundo a publicação, a cantora flagrou os dois juntos. A mulher em questão seria a mãe de Pablo Gavi, jovem atleta do clube espanhol. O jogador, de 17 anos, não teria ciência da relação entre ela e o seu companheiro de equipe.

Piqué e Shakira se relacionaram por 12 anos. O zagueiro é um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol espanhol, sendo campeão do mundo em 2010 pela seleção europeia.