Andreas Pereira, Marcelo Mesqueu e Rafael no BSOPReprodução/Instagram Marcelo Mesqueu

Publicado 02/06/2022 15:33

Rio - O Rio de Janeiro sediará, durante a primeira semana de junho, o Brazilian Series Of Poker (BSOP), que é o Campeonato Nacional da modalidade. O evento costuma contar com a participação de diversas celebridades, especialmente do mundo dos esportes. Na última quarta-feira (01), o lateral-direito do Botafogo, Rafael, e o volante do Flamengo, Andreas Pereira, estiveram presentes na disputa do campeonato.

O encontro dos jogadores foi compartilhado nas redes sociais por Marcelo Mesqueu, considerado, no momento, o melhor atleta de poker do Brasil. Marcelo, inclusive, elogiou o desempenho da dupla de jogadores, mas disse que "deu trabalho a eles".

Vale lembrar que Andreas Pereira e Rafael não são os primeiros jogadores de futebol a entrarem no mundo do poker. Neymar, atacante do PSG, é visto constantemente disputando torneios online e presencialmente. Arthur, da Juventus, Gerard Piqué, do Barcelona, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e diversos outros jogadores também praticam o esporte.

O Brazilian Series Of Poker segue acontecendo no hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O torneio, que teve início na última quarta-feira (01), se estenderá até a próxima terça-feira (07).