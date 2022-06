Son e Neymar se encontraram no vestiário após amistoso da Seleção contra a Coreia do Sul - Lucas Figueiredo/CBF

Son e Neymar se encontraram no vestiário após amistoso da Seleção contra a Coreia do SulLucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/06/2022 15:26

Na vitória do Brasil por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, em Seul, Neymar ser aproximou ainda mais de um recorde de Pelé. Ao marcar duas vezes de pênalti, o camisa 10 está a apenas quatro gols de igualar o Rei do Futebol como maior goleador na história da Seleção.



Neymar chegou a 73 gols em 118 jogos com a amarelinha. Como Pelé tem 77, o atual camisa 10 pode superá-lo ainda este ano. Restam pelo menos três amistosos e mais a Copa do Mundo para a marca ser alcançada e, até mesmo, superada.



Titular contra a Coreia do Sul, o principal jogador da Seleção chegou a ser dúvida após sofrer um pisão no pé direito no último treino antes do amistoso. Neymar postou uma foto com o pé inchado, mas se recuperou a tempo.



Após o duelo, ele posou para foto com o ídolo coreano Son, grande admirador e que fez questão de ir ao vestiário da Seleção para conversar pela primeira vez com Neymar.



A Seleção volta a campo na segunda-feira (6), quando enfrenta o Japão em outro amistoso pela Ásia. Depois, os próximos dois compromissos serão em setembro.