Mbappé, craque da seleção francesa - Patrick HERTZOG / AFP

Mbappé, craque da seleção francesaPatrick HERTZOG / AFP

Publicado 02/06/2022 21:35

Rio - O atacante Kylian Mbappé, do PSG, se manifestou nesta quinta-feira (2) após supostamente ter exigido a saída de Neymar e Mauricio Pochettino, para poder renovar o seu contrato com o clube francês. Pelas redes sociais, o jogador chamou a informação do jornal espanhol "Mundo Deportivo" de "fake".

Mbappé chamou a informação do 'Mundo Desportivo' de 'fake' Foto: Reprodução/Twitter

Na ocasião, o jornal espanhol afirmou que a "exigência" de Mbappé contou com o aval do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Além da saída de Neymar e Pochettino, o atacante também pediu a demissão do diretor esportivo Leonardo.

Por outro lado, Leonardo foi a primeira "vítima" desse rumor. Na ocasião, o diretor esportivo foi substituído pelo português Luis Campos. A próxima saída pode ser de Pochettino, que já manifestou o desejo de permanecer no PSG.

Com relação ao atacante Neymar, o jornal "Mundo Desportivo" afirmou que Mbappé quer a saída do camisa 10, que passou pela pior fase da carreira desde chegou na Europa. Além disso, o portal "Footmercado", disse que o craque brasileiro já entrou na mira de diversos clubes, inclusive do Barcelona.