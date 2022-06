Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 02/06/2022 20:00 | Atualizado 02/06/2022 20:02

Rio - A declaração de Alexandre Pato no programa "The Players Tribune" não agradou Neto. O atacante disse na entrevista que acredita numa convocação para a Copa do Mundo e o apresentador debochou da fala do jogador no programa "Os Donos da Bola" desta quinta-feira.



"Ô Pato, você deu entrevista falando que pode ir para a Copa? Você tá de sacanagem, né? Você vai entrar no lugar do Silvio Santos. Tá de sacanagem! Você vai para a Copa de onde tem a casa do Silvio Santos ou vai para a Copa do Pateta", disparou Neto no programa da Band.



Na entrevista, Pato ressaltou que Thiago Silva e Daniel Alves, mesmo com idade avançada, estão dando conta do recado na Seleção Brasileira.



"Ainda acredito que posso disputar uma Copa. Veja o Thiago Silva e o Dani Alves jogando bem aos 37 e 39 anos. Mas, essas coisas acontecem no tempo de Deus. Eu vivo o hoje. O resto é com Ele", disse o atacante ao "The Players Tribune".



Alexandre Pato teve passagem por clubes como Internacional, Milan, Corinthians, São Paulo, Villarreal, Chelsea e atualmente defende o Orlando City. O atacante está com 32 anos e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em anos anteriores.