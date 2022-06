Pentacampeão elogia temporada de Vini Jr na Seleção e Real Madrid - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/06/2022 15:20

Rio - Vinícius Júnior fez uma grande temporada pelo Real Madrid, marcando gol na final da Champions League, e é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Em entrevista a ‘Betfair’, o ex-craque Rivaldo comentou sobre a grande fase do brasileiro no futebol europeu.



- Sempre confiei muito no Vini Jr., desde quando ele foi para o Real Madrid em 2018. Depois de quatro anos ganhando experiência, ele foi ganhando seu espaço, fez uma grande temporada, foi campeão Espanhol e da Champions, se tornando um jogador muito comentado mundialmente. Eu acreditava que, desde que se transferiu, já poderia ter jogado no time principal do Real Madrid, ele já estava preparado, mas preferiram colocar ele ainda nas categorias abaixo para ganhar mais condições de jogo - exaltou Rivaldo.



Rivaldo ainda falou sobre a importância de Vinícius Júnior na Seleção Brasileira. Para o ex-craque, o atacante de 21 anos deve ser titular da equipe de Tite, atuar ao lado de Neymar e que este ‘é o momento dele na Seleção’.



- O importante é o Vinícius Júnior continuar como está e ajudar o Neymar na Copa. Ele pegou confiança e vai ser importante para a Seleção neste ano de Copa. No meu ponto de vista, Vini, com certeza tem espaço como titular e acho que o Tite não vai perder uma oportunidade dessas de ter um jogador no auge. Futebol é momento, e este é o momento de Vinícius Júnior na Seleção - declarou.

Ainda sobre a Seleção Brasileira, Rivaldo comentou sobre uma possível convocação de Raphael Veiga, destaque do Palmeiras. Segundo o ex-craque, o meia ainda tem chances de ser chamado pelo técnico Tite.



- Eu acredito que o Raphael Veiga ainda tem chances de ir para a Copa. Cada semana que passa isso fica mais claro, estamos ficando mais próximos da Copa e o Tite já tem seu grupo praticamente definido, porém, no futebol, todo resultado é possível. Ainda tem campeonatos rolando e a temporada européia para recomeçar em agosto, Veiga tem que estar atento até um mês antes da convocação e fazer seu trabalho para tentar essa convocação na lista final.



- Sempre há desfalques, jogadores que se machucam ou que não iniciam uma temporada. O Raphael Veiga apareceu para o Tite com o grupo praticamente fechado, mas se ele continuar jogando o futebol que vem apresentando, manter o ritmo e não baixar a cabeça, ele tem grandes chances de convocação - revelou o ex-craque.