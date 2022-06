Marcelo - Divulgação / Real Madrid

MarceloDivulgação / Real Madrid

Publicado 02/06/2022 14:11

Rio - De saída do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo pode receber em breve a tão esperada proposta para seguir no futebol europeu. De acordo com informações do portal "UOL", o brasileiro teria sido indicado por Jorge Jesus como uma das prioridades para reforçar o elenco do Fenerbahçe, da Turquia.

Jorge Jesus Fenerbahçe / Divulgação

No Real Madrid desde 2006, Marcelo não vai ter seu contrato renovado pelo clube espanhol. O jogador é o atleta mais vitorioso da história do gigante europeu, tendo conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões, sendo 25 taças no total.

De acordo com o site, Marcelo já tomou conhecimento da intenção dos turcos, mas não teria pressa para definir seu futuro. O lateral quer descansar e curtir a família nos próximos dias. Apesar de ter recebido sondagens do futebol brasileiro e de clubes dos EUA, o lateral revelou que deseja permanecer na Europa.



Caso feche com o Fenerbahçe, Marcelo irá seguir o caminho de Roberto Carlos, outro lateral-esquerdo que fez história no Real. No ano seguinte a chegada do ex-jogador do Fluminense ao clube espanhol, o pentacampeão mundial embarcou para atuar pelo clube turco.