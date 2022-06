Gabriel Jesus fez um gol na goleada da Seleção por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/06/2022 13:21

Com uma nova chance após ficar fora das convocações de março, Gabriel Jesus marcou na vitória da Seleção obre a Coreia do Sul, em Seul, e ganhou pontos importantes na disputada briga por uma vaga no ataque para a Copa do Mundo. E o gol na reta final de preparação veio em ótima hora, encerrando jejum de três anos ou 19 jogos.

A última vez que o atacante balançara redes pela Seleção foi na final da Copa América de 2019, no Maracanã, contra o Peru. Desde então, Gabriel Jesus veio gradativamente perdendo espaço na equipe, até ficar fora da convocação. Mas a boa fase na reta final de temporada pelo Manchester City ajudou na nova oportunidade.



"Eu acredito em sorte, mas nesse caso não. Eu trabalho bastante, quieto. Sempre trabalhei quieto, nunca fui de retrucar, responder elogio ou crítica. Nesse caso foi mais trabalho que sorte. Estou muito feliz, não vou mentir. Momento muito feliz. Sendo pai agora, construindo uma família. Eu só tenho a agradecer a Deus por me capacitar e continuar tentando buscar os gols em todos os jogos", afirmou Jesus, minimizando as críticas que vinha recebendo pela falta de gols pela Seleção.



"O começo que eu tive na Seleção foi muito bom. Então, a cobrança é normal. Todo jogo que eu entro quero fazer gol. Eu jogo de camisa 9, jogo de ponta, se precisar jogo em qualquer posição. Eu sempre vou procurar fazer gol".