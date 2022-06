Ex-jogador do Vasco, Pedrinho atualmente compõe o time de comentaristas do SporTV - Reprodução

Publicado 02/06/2022 12:40 | Atualizado 02/06/2022 12:41

Rio - O clima esquentou nas redes sociais durante o amistoso da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, nesta quinta-feira. O ex-jogador e comentarista da Rede Globo Pedrinho não gostou das pontuações feitas pelo jornalista Mauro Cezar Pereira sobre a convocação do atacante Raphinha.



Durante a transmissão da SporTV, Pedrinho exaltou o trabalho de observação da Seleção Brasileira que resultou na convocação do atacante do Leeds.

Ao escutar os comentários do ex-jogador, Mauro Cezar foi ao Twitter para fazer observações sobre a primeira convocação de Raphinha. "Na transmissão de Coreia x Brasil, pelo Sportv, o ex-jogador Pedrinho disse que Raphinha reflete o "Trabalho de observação da Seleção Brasileira". Contratado ao Rennes por £17 milhões, já tinha 35 jogos e sete gols pelo Leeds (de Bielsa) quando chamado pela 1ª vez, em agosto/2021 ", escreveu.



Mauro Cezar continuou sua explicação, tratando como 'comum' o suposto trabalho de observação da Seleção. "Além de prazeroso, observar a Premier League nada mais é que obrigação de quem trabalha com futebol. Tite, obviamente, acompanha o campeonato e seria IMPOSSÍVEL não perceber o crescimento de Raphinha naquele momento. O atacante surpreendeu apenas quem não vê o Campeonato Inglês", concluiu.



Pedrinho não gostou das falas do jornalista sobre o seu comentário e rebateu Mauro Cezar. No seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta questionou o comunicador. "Quer Guerra? Fica tranquilo que quando acabar o jogo da Seleção você vai ter uma resposta. Você é comentarista de comentário! Então você vai ouvir um pouquinho sobre você.", escreveu o profissional da Globo que, após a repercussão do fato, apagou sua postagem.



A Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, em amistoso na cidade de Seul, no Seoul World Cup Stadium. A Seleção volta a campo na próxima segunda-feira (07), contra o Japão, para mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo no Qatar.