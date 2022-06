Alex Sandro - AFP

Publicado 02/06/2022 11:14

Coreia do Sul - A lateral esquerda é considerada uma das posições mais indefinidas da seleção brasileira nos últimos anos. Alex Sandro leva certa vantagem na preferência de Tite em relação a Alex Telles e Guilherme Arana. Criticado por alguns torcedores e pela imprensa esportiva, o jogador da Juventus teve grande atuação na partida contra a Coreia. Após participar ativamente de três gols do Brasil, o ex-jogador do Santos relembrou que sempre teve vocação ofensiva.

"Primeiramente, dar parabéns para toda a equipe. Nos preparamos muito bem nesses dias aqui. Quem me conhece sabe que eu sempre fui um jogador de apoiar. Um jogador com boas jogadas ofensivas. Na Itália, a gente passa a defender mais. Mas fico feliz de aproveitar os espaços que os nossos atacantes deixaram", afirmou em entrevista ao "SporTV".

Questionado se a atuação na goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul foi a sua melhor pela seleção brasileira, o lateral-esquerdo, de 31 anos, afirmou que irá evoluir vestindo a camisa do Brasil e projetou exibições superiores para o futuro.

"Ainda não (melhor partida pela Seleção). A melhor está sempre por vir. Mas fico feliz pela minha atuação hoje (quinta-feira0. Se tive uma boa atuação é porque os meus companheiros me ajudaram", disse.