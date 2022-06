Galvão Bueno - Reprodução

Galvão BuenoReprodução

Publicado 02/06/2022 13:59 | Atualizado 02/06/2022 14:00

Rio - Investindo pesado em direitos de transmissão de campeonatos, o Grupo Disney, dono da ESPN, tem um novo alvo: a Eurocopa. De acordo com o "Notícias da TV", a emissora planeja uma oferta irresistível para tirar o torneio da Globo e poder exibi-lo entre 2024 e 2028.

Segundo o portal, a Disney enxerga a Eurocopa como a grande meta para os próximos meses, quando abrirá a licitação. A empresa acredita que ela pode elevar o poder do futebol ao vivo no Star+, seu serviço de streming. A ideia é comprar os direitos não só no Brasil, mas em toda América Latina.

Recentemente, a ESPN garantiu a renovação dos contratos com a Libertadores e a Copa do Nordeste. Além disso, adquiriu os direitos das eliminatórias da Europa de seleções, da Supercopa da Espanha, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana.