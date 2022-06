Jorge Jesus - Fenerbahçe / Divulgação

Publicado 02/06/2022 14:09

Depois de muitos capítulos envolvendo a contratação de Jorge Jesus para ser seu novo técnico, o Fenerbahçe finalmente conta com o português para iniciar o planejamento visando a próxima temporada. 'Mister', por sua vez, já chegou ao clube turco pedindo alguns reforços de peso.

Se no primeiro momento o nome de Marcelo, lateral-esquerdo que está de saída do Real Madrid, ganhou força, chegou a vez de outro craque despertar o desejo de Jorge Jesus para a temporada 2022/2023.

Trata-se do atacante uruguaio Luis Suárez, sem clube após duas temporadas com a camisa do Atlético de Madrid. Segundo o portal "Fotomac", da Turquia, o centroavante do Uruguai também é tido como um dos principais nomes para o próximo ano dos Canários.

O Fenerbahçe disputa as fases preliminares da UEFA Champions League a partir de agosto e Jorge Jesus quer montar uma equipe competitiva para avançar à fase de grupos.