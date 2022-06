Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 02/06/2022 14:41

Rio - A boa atuação de Neymar na vitória do Brasil por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (2), surpreendeu Neto, no programa "Os Donos da Bola", da Band. Após o amistoso, o apresentador rasgou elogios ao atacante, que fez dois gols na partida após se recuperar de um edema no pé direito.

"Quando tiver que falar bem a gente tem que falar bem. O que o Neymar fez hoje é sacanagem! Ele estava com o pé inchado, que podia estar com o pé quebrado jogar e fazer dois gols. Foram de pênalti? Não importa! ”Ah, mas jogou contra a Coreia", e qual o problema? O Palmeiras jogou com o Independiente Petrolero!", disse Neto, no programa 'Os Donos da Bola'.

"A seleção brasileira jogou bem! Há muito tempo que eu não via a seleção jogar tão bem assim. Talvez esse Neymar seja o que a gente espera. Eu acredito? (que vai ganhar a Copa). Não! Mas (o Brasil) pode ganhar a Copa? Pode sim senhor", completou.



Após marcar dois gols nesta quinta-feira, Neymar chegou a 73 tentos pela seleção brasileira e está a quatro de igualar a marca de Pelé na artilharia. A próxima partida do Brasil será contra o Japão, na próxima segunda-feira (6), às 07h20 (de Brasília), em Tóquio.