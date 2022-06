Marcelo confirma saída do Real Madrid após conquista na Champions League - Foto: Paul Ellis/AFP

Publicado 02/06/2022 14:44

Rio - De saída do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo está na mira de alguns clubes da Europa. Jorge Jesus, inclusive, teria posto o jogador como prioridade na lista de contratações do Fenerbahçe, da Turquia. Além do ex-treinador do Flamengo, outro técnico com passagem pelo futebol brasileiro pediu a contratação do jogador. Trata-se de Jorge Sampaoli, que comandou o Santos em 2019 e o Atlético-MG em 2020.

Segundo informações do portal "GOAL", tanto o Fenerbahçe de Jorge Jesus quanto o Olympique de Marselha de Jorge Sampaoli possuem orçamentos modestos, mas entendem que Marcelo pode ser uma boa opção para a temporada que se inicia no futebol europeu, e, inclusive, já estão cientes dos desejos do atleta de 34 anos.

Cria da base do Fluminense, Marcelo chegou no Real Madrid no final de 2006, e não vai ter seu contrato renovado pelo clube espanhol. O jogador é o atleta mais vitorioso da história do gigante europeu, tendo conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões, sendo 25 taças no total. Na última temporada, o lateral-esquerdo esteve em campo em apenas 18 partidas, não marcando gols e dando apenas duas assistências para seus companheiros.