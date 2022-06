Argentina de Messi levantou o troféu da Finalíssima de 2022 - AFP

Publicado 02/06/2022 16:35

Após a disputa da Finalíssima, vencida pela Argentina com o 3 a 0 sobre a Itália, Conmebol e Uefa ampliaram a parceria e anunciaram mais três confrontos entre seleções das duas entidades. Duas delas já têm confrontos definidos, enquanto a outras ainda depende de outros torneios.

A Copa Intercontinental Sub-20 terá o confronto entre o campeão da Libertadores Sub-20, que foi o Peñarol, do Uruguai, e o da Uefa Youth League, o Benfica, de Portugal. A partida está marcada para o dia 21 de agosto no Centenário, em Montevidéu.



Já as mulheres terão a versão feminina da Finalíssima, com as campeãs da Copa América, na Colômbia, e da Euro, na Inglaterra. As duas competições serão em julho e ainda não foi definida uma data para o amistoso.



E o último evento é um torneio de futsal em setembro, em Buenos Aires. Conmebol e Uefa organizarão um quadrangular que vem sendo chamado de Final Four, entre as melhores seleções das competições dos dois continentes. Argentina e Paraguai serão os representantes sul-americanos, com Portugal e Espanha pelos europeus.