Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 02/06/2022 16:15

Rio - O ex-astro do Dallas Cowboys, Marion Barber III, foi encontrado morto em seu apartamento pela Polícia de Frisco, cidade do Texas, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (2). No entanto, a causa da morte do ex-atleta de 38 anos ainda não foi divulgada e está sendo investigada.

"Estamos com o coração partido pela trágica morte de Marion Barber III. Marion era um jogador de futebol da velha escola, obstinado, que corria com a vontade de vencer todos os touchdowns. Ele tinha paixão pelo jogo e amor por seus treinadores e companheiros de equipe. Nossos corações estão com a família e os amigos de Marion durante este difícil momento", lamentou em nota o perfil oficial do Dallas Cowboys, nas redes sociais.



O running back foi draftado pelos Cowboys em 2005 e atuou pela equipe por seis anos. Barber foi selecionado para o Pro Bowl de 2007, no ano em que teve 975 jardas e 10 touchdowns. Além disso, ainda jogou pelo Chigago Bears antes de encerrar a carreira com 4.780 jardas e 53 touchdowns.

Após anunciar a aposentadoria, Barber lutou contra problemas mentais e passagens pela polícia. Em 2014, o ex-atleta foi detido em Mansfield, no Texas, mas levado para uma avaliação de saúde mental. Além disso, foi preso em duas ocasiões em 2019 por contravenções.