Benzema e Cristiano Ronaldo juntos em atividade pelo Real Madrid Reprodução

Publicado 02/06/2022 17:09

Principal jogador do Real Madrid nos últimos anos, Karim Benzema disse que parte do sucesso na carreira atualmente teve influencia de Cristiano Ronaldo. Em entrevista à revista francesa 'Onze Mondial', o atacante disse que observava todos os passos do português no clube espanhol.

"Observava tudo o que ele fazia, tentava perceber o que ele fazia, as fintas, as finalizações, os passes e a forma como controlava a bola. Dissequei tudo sobre Cristiano Ronaldo. Mas posso dizer que é impossível alcançar o mesmo que ele", comentou Benzema.

Cristiano Ronaldo e Benzema foram contratados em 2009, pelo Real Madrid junto a Manchester United e Lyon, respectivamente. Enquanto o português assumiu protagonismo logo na primeira temporada, Benzema teve papel de coadjuvante no primeiro ano no clube espanhol.

Hoje, Benzema é um dos principais candidatos ao prêmio de melhor do mundo por conta da grande temporada no Real Madrid. Em 46 jogos, o francês marcou 44 gols e ajudou o time na conquista nas conquistas de Liga dos Campeões e Campeonato Espanhol.