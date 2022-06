Esporte

Milton Neves detona desempenho de Neymar em amistoso da Seleção: 'Joga com o nome'

Apesar de ter marcado dois gols na vitória por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta quinta-feira, o apresentador não ficou contente com a atuação do atacante

Publicado 02/06/2022 17:09 | Atualizado há 23 minutos