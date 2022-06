Vasco

Talles Magno aproveita estadia no Rio para ir ao jogo do Vasco e posa com estátua de Roberto Dinamite

Revelado pelo Cruz-Maltino, atacante de 19 anos foi negociado no ano passado com o New York City, dos Estados Unidos

Publicado 02/06/2022 21:02