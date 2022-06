Diego Costa disputou apenas 19 jogos pelo Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético-MG

Diego Costa disputou apenas 19 jogos pelo Atlético-MGPedro Souza/Atlético-MG

Publicado 03/06/2022 10:00

Rio - Sem clube desde que deixou o Atlético-MG, o atacante Diego Costa rasgou elogios ao falar sobre o Flamengo. O jogador, de 33 anos, comparou o Rubro-Negro ao Real Madrid e afirmou que aceitaria uma proposta para defender o clube carioca, caso recebesse.

"No Flamengo, quando o time vai bem, tudo favorece. É tipo o Real Madrid (ESP). Na dúvida, vai para o Flamengo. Jogador gosta de torcida, de paixão e de se sentir importante. O Flamengo consegue atingir isso. Em dimensão, o Flamengo é o maior clube do Brasil. Mundialmente, é muito mais conhecido do que qualquer outro clube brasileiro. O fato de ter uma torcida gigantesca também ajuda muito, porque brasileiro viaja bastante", disse em entrevista ao canal "Pilhado", do YouTube.

Ao comentar sua passagem pelo Atlético-MG, clube no qual foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, o ex-jogador do Chelsea não utilizou palavras tão elogiosas. Ele disse que a estrutura do Galo não é tão favorável quanto se pensa.

"O CT tem um campo ali, mas se chover não pode treinar ali e tem que ficar sem treinar. Tem os campos lá em cima que estão fazendo uma estrutura. Eu não peguei a estrutura lá de cima que eles falaram que vai ficar fera. O vestiário… naqueles banheiros a água sai assim (gesticulando que sai pouca água). Você está perguntando estrutura a nível europeu. Não. Você quer que eu minta", disse.