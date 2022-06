Jorge jesus se apresentou nesta sexta-feira ao Fenerbahçe - Divulgação/Fenerbahçe

Jorge jesus se apresentou nesta sexta-feira ao FenerbahçeDivulgação/Fenerbahçe

Publicado 03/06/2022 12:28

Após longa novela, Jorge Jesus foi confirmado pelo Fernerbahçe na quinta-feira e se apresentou nesta sexta. Em sua primeira coletiva, o treinador português confirmou que buscou informações sobre o novo clube com Alex, ex-Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro e que também é ídolo na Turquia.

"Tenho amigos no Brasil, e Alex é um deles. Conversei pra saber como é o clube. Essa minha comunicação não foi só com Alex, mas com outros que passaram pelo clube. E portanto foi dentro de uma ideia e de uma lenda que Alex é no Fenerbahçe", explicou Jesus.



O português também explicou a decisão de assinar por apenas um ano, assim como fez em outros clubes fora de Portugal, como o próprio Flamengo em 2019.



"Não é novidade pra mim fazer contrato de um ano. Em todos os clubes fora de Portugal sempre assinei por um ano, porque o primeiro ano é de adaptação para o treinador, para o presidente, para o clube. O mais importante não é financeiramente, mas esportivamente", disse Jesus, que também tem alta expectativa sobre o trabalho.



"Tenho muita experiência em grandes clubes como o Fenerbahçe. O clube dá todo o melhor à comissão técnica para sermos os melhores. Queremos ser os melhores na Turquia e queremos vencer o campeonato".