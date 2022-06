Cristiano Ronaldo não jogará a próxima Liga dos Campeões pelo Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Cristiano Ronaldo não jogará a próxima Liga dos Campeões pelo Manchester UnitedGLYN KIRK / AFP

Publicado 03/06/2022 13:34

Cristiano Ronaldo deu a entender que irá cumprir o contrato com o Manchester United, válido até o fim da próxima temporada, apesar do descontentamento com a campanha de 2021/22. Em entrevista ao site oficial do clube, o craque português disse que deseja ajudar o projeto do técnico Erik Ten Hag, contratado recentemente.

"Sei que ele fez um trabalho fantástico pelo Ajax e que é um treinador experiente. Precisamos dar tempo a ele, e as coisas precisam mudar, do jeito que ele deseja. Espero que tenha sucesso, porque, se tiver, todos em Manchester terão sucesso também. Então, desejo a ele o melhor. Estamos felizes e animados, não só os jogadores, mas os torcedores também. Desejo o melhor e espero que no próximo ano conquistemos troféus", afirmou.



Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo ainda pode alcançar recorde pessoais, mas descartou que essa seja o principal motivo para seguir jogando.



"Ainda é minha motivação continuar trabalhando duro, a paixão pelo jogo e, claro, Manchester e meus companheiros de equipe me ajudam até o fim. Então, tenho que agradecer todas as pessoas que ajudam Cristiano. É sempre bom fazer gols por este clube. Quando é um hat-trick é ainda melhor. Mas o mais importante é tentar vencer os jogos e tentar ganhar algum campeonato ou alguma copa. Acredito que o Manchester estará onde ele pertence. Às vezes leva tempo, mas eu ainda acredito", completou.