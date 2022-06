Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 07/06/2022 15:03 | Atualizado 07/06/2022 15:12

Rio - As declarações de Tiago Leifert sobre Lula e Bolsonaro não foram bem recebidas por Neto, no programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta terça-feira (7). O ex-jogador detonou a fala do ex-apresentador do "BBB" após afirmar que preferia levar um tiro na cara do que votar em um dos dois para presidente.

"Ô, Tiago Leifert, você não precisa dar um tiro na cabeça para votar no Lula. É só não votar. Não precisa votar no Lula, mas você votou no Bolsonaro. Vota em quem quiser. Agora, não vai votar em ninguém, mas não precisa dar um tiro na cabeça. Muito pelo contrário", disparou o ex-jogador.

"Como menino maravilhoso que é, um cara legal, quando você fala isso, muitas pessoas falam: 'Opa, acho que também não vou votar'. E o voto é importante no momento atual, independente em quem você vota, no Bolsonaro, no Lula, no Ciro, no Moro - que é traíra. Ele é 'traíra' para caramba. Vai votar em 'traíra'? Você está de brincadeira. Então, não precisa falar isso", completou.

Por fim, Neto destacou o poder de influência de Tiago Leifert, mas acredita que o jornalista precisa pedir desculpas pelas declarações. Na opinião do apresentador do programa "Os Donos da Bola", a fala foi desnecessária.

"Você influencia as pessoas. Você não influenciou no Big Brother? Por sinal, ninguém apresenta o Big Brother igual a você. Bial, que começou, depois, o Tadeu Schmidt… Ninguém. Você é o melhor. Mas não precisava falar isso. Você podia pedir desculpa. Até porque 'dar um tiro na cabeça' é uma coisa muito chata e muita gente faz isso. Você não precisava ter falado", concluiu.