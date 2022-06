De La Cruz descarta atuar no Brasil - Divugação

Publicado 08/06/2022 11:02

Rio - Cogitado no Flamengo e no Botafogo, o meio-campista De la Cruz, do River Plate, descartou a possibilidade de atuar no Brasil. Com contrato com o clube argentino até dezembro, o jogador do clube argentino afirmou em entrevista à rádio uruguaia "Sport 890" que falta detalhes para selar a renovação com a equipe de Buenos Aires.

"Estou muito bem no River. Não tenho ansiedade em sair, priorizo chegar bem na Copa do Mundo. A renovação do meu contrato está avançada. Nunca sairia livre do River. Na próxima semana me reuno com meu representante", assegurou De la Cruz.

Por outro lado, mesmo que uma possível renovação com o River esteja próxima, o presidente do Liverpool, do Uruguai, dono de 70% dos direitos econômicos do jogador, afirmou que o atleta deverá ir para o futebol europeu. José Luis Palma afirmou que De la Cruz será negociado na próxima janela de transferências.

"O Liverpool não deve um peso (moeda local) a ninguém. O que nos interessa é ser campeão, vamos ter o orçamento de quatro anos coberto com o dinheiro que iremos arrecadar. Nesse mercado de transferências, Nico de la Cruz irá para a Europa e vai nos dar uma grande arrecadação", disse Palma à rádio uruguaia "Sport 890"

De acordo com o jornal argentino "Olé", caso uma proposta chegue no valor da multa rescisória, 2 milhões de dólares (cerca de R$ 106 milhões), o Liverpool-URU conseguiria a maior venda da sua história, faturando 12,5 milhões de dólares (R$ 60 milhões). E, nesse caso, o River Plate embolsaria cerca de 9,4 milhões de dólares, algo em torno de R$ 45 milhões.