Katya Elise Henry e Tyler Herro vivem crise no relacionamentoReprodução / Instagram

Publicado 08/06/2022 11:30 | Atualizado 08/06/2022 11:31

Rio - O relacionamento entre a modelo Katya Elise Henry e o jogador do Miami Heat, Tyler Herro, realmente vem passando por momentos conturbados. Depois dos rumores de traição por parte do jogador de basquete, a namorada do atleta utilizou as redes sociais para desabafar.

"Se você trair alguém que está disposto a fazer qualquer coisa por você, você realmente traiu a si mesmo por lealdade", escreveu a modelo em um stories do seu Instagram. Katya Elise Henry tem quase oito milhões de seguidores nas redes sociais.

A publicação não foi a única que surgiu uma possível traição de Herro. Antes, Katya já havia feito outras publicações com dizeres semelhantes. "Nem todo mundo vai achar que você é maravilhosa, incrível e mágica. Eles estão errados, no entanto". Outro post afirmava que "respeito é a raiz do amor", e, quando "o amor é intencional e autêntico, não há ansiedade sobre a reciprocidade".

A modelo também levantou suspeitas de término com suas mensagens no Twitter. Enquanto um tweet da última sexta-feira (3) dizia "você vale mais do que dúvidas e um 'talvez'", outro apontava que "melhores fases da vida" estavam por vir. "Isso dói", ela ainda afirmou em outra mensagem.

Em meio a essas publicações, Katya deixou de seguir Tyler e excluiu as fotos que tinha ao lado do namorada. O casal assumiu publicamente o relacionamento em 2020 e tem uma filha que nasceu no ano passado.