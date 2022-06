Vinicius Jr foi um dos destaques do Real Madrid na temporada - JAVIER SORIANO / AFP

Vinicius Jr foi um dos destaques do Real Madrid na temporadaJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 08/06/2022 11:43

Em sua melhor temporada pelo Real Madrid, Vinicius Jr conquistou mais um prêmio individual, ao vencer a eleição de gol mais bonito do Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro marcou um golaço de fora da área e garantiu a vitória já no fim por 2 a 1 sobre o Sevilla, em 28 de novembro.

A eleição aconteceu pelo site de um dos patrocinadores do Espanhol e o gol de Vinicius Jr recebeu 53% dos votos dos fãs. Essa não foi a única conquista individual do brasileiro, que também foi eleito o melhor jovem da Liga dos Campeões.



O jovem do Real Madrid marcou ao todo 17 gols em 35 partidas no Campeonato Espanhol, ficando atrás apenas do companheiro Benzema.