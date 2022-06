Vidal - Divulgação

VidalDivulgação

Publicado 09/06/2022 15:45

Rio - Perto do fim do seu contrato com a Inter de Milão, o meia Arturo Vidal teria colocado sua mansão na Itália à venda. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o imóvel está avaliado em 8,6 milhões de euros (R$ 36 milhões, pela cotação atual) e apesar do alto valor, os corretores locais têm conseguido levar pessoas interessadas em investir na compra da mansão.

Antes de definir o seu futuro, o chileno irá continuar vivendo em Milão. Segundo o mesmo portal, o jogador planeja se mudar para um hotel de luxo. Um dos candidatos a receber o chileno e sua família é o Park Hyatt Milão. A diárias da suíte principal custam 13 mil euros (R$ 68,2 mil).

Arturo Vidal, de 35 anos, encerra seu vínculo com a Inter no fim deste mês. O jogador já declarou publicamente o seu interesse de defender o Flamengo a partir do segundo semestre. Embora oficialmente, o Rubro-Negro negue qualquer negociação, existe a possibilidade de um acerto entre as partes.