Karius se despede do Liverpool após quatro anos sem jogar pelo clube - Foto: Paul Ellis/AFP

Publicado 09/06/2022 15:14 | Atualizado 09/06/2022 15:58

Rio - Considerado o grande vilão pela derrota na final da Champions League de 2018, Loris Karius se despediu oficialmente do clube inglês nesta semana. O goleiro alemão, de 28 anos, não atua há quatro anos pelo time e agora está livre no mercado para assinar vínculo com outra equipe.

A última aparição de Karius com a camisa dos Reds foi no dia 26 de maio de 2018, quando o Liverpool perdeu a decisão da Champions por 3 a 1 para o Real Madrid, em Kiev. Na ocasião, o goleiro foi apontado como o grande responsável pela perda do título ao cometer duas falhas absurdas. O primeiro lance ocorreu depois de entregar a bola nos pés de Benzema ao tentar sair jogando. No segundo, engoliu um frango depois de tentar defender uma finalização de Gareth Bale.

Na temporada seguinte, Alisson foi contratado para assumir a vaga de Karius, e se tornou o dono da posição. Por isso, o goleiro alemão foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, por dois anos, até retornar ao clube inglês em 2020. Ainda assim, foi negociado novamente, e dessa vez com o Union Berlin, da Alemanha, onde ficou no banco de reservas.

Após um ano na Alemanha, Karius retornou ao Liverpool de novo, e permaneceu no elenco da temporada 2021/22. No entanto, não recebeu nenhuma oportunidade com Jürgen Klopp. Além disso, se tornou a quinta opção na posição de goleiro, à espera do fim do seu contrato, que ia até este mês de junho.