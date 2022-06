Mascotes do Náutico - Daniel Ramalho

Mascotes do Náutico Daniel Ramalho

Publicado 09/06/2022 15:52 | Atualizado 09/06/2022 15:55

O atraso do Náutico para entrar em campo no jogo contra o Vasco da Gama, na última terça-feira, pode gerar multa aos cofres do Timbu. O árbitro Flávio Rodrigues colocou na súmula a infração do clube pernambucano e a demora em 20 minutos para entrar no gramado.

Com isso, o Náutico será enquadrado no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê multa de R$ 100 a R$ 1 mil por cada minuto de atraso. O STJD costuma aplicar a pena máxima.



Diante do cenário, a expectativa é que o Timbu leve uma multa de R$ 20 mil por conta do caso na última terça-feira, quando a equipe demorou a entrar em campo por não ter os novos uniformes do novo enxoval, anunciado recentemente.



Com a bola rolando, o Náutico perdeu para o Vasco por 3 a 2, em duelo válido pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro.