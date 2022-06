Hollie Shearer é filha de lenda do futebol europeu - Reprodução / Instagram

Publicado 09/06/2022 10:30 | Atualizado 09/06/2022 10:32

Rio - A filha da lenda do Newcastle e da seleção inglesa, Alan Shearer , enlouqueceu as redes sociais com uma foto de biquíni durante suas férias. Hollie Shearer, que é cantora, posou com um modelo dourado durante seu mergulho matinal e compartilhou o momento em sua conta pessoal do Instagram, que hoje conta com 52 mil seguidores.

Recentemente, Hollie Shearer já tinha ganhado as manchetes dos jornais britânicos ao confirmar seu romance com a estrela de rugby da Inglaterra, Joe Marchant. Ambos, aliás, compartilharam fotos do casal juntos em uma viagem a Brighton.

Em sua carreira, Hollie, que tem a música country como sua maior inspiração, já tem números significativos, com 15 mil ouvintes mensais no Spotify. Seu pai, por sua vez, apoia o amor da jovem pela música, enquanto gerencia suas funções como comentarista de televisão.



Alan Shearer é um dos maiores goleadores da Premier League, com a expressiva marca de 260 gols em 441 jogos. Ao longo de sua carreira, ele defendeu apenas três clubes: Southampton, Blackburn Rovers e o seu time de coração, o Newcastle. Shearer se aposentou em 2006, com 400 gols, incluindo 13 hat-tricks na Premier League. Pela seleção da Inglaterra foram 63 jogos e 30 gols.