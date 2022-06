Matheus Nascimento, do Botafogo, marcou dois gols - Foto: Reprodução/TV Educativa ES

Matheus Nascimento, do Botafogo, marcou dois golsFoto: Reprodução/TV Educativa ES

Publicado 09/06/2022 11:29 | Atualizado 09/06/2022 11:44

Espírito Santo - A seleção brasileira sub-20 goleou o Paraguai na noite desta quarta-feira por 5 a 2, na estreia do Torneio Internacional da categoria do Espírito Santo, em Cariacica. O atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, foi o grande destaque da partida. Ele balançou as redes duas vezes e foi decisivo no gol marcado por Caio, do São Paulo. Matheus Martins, do Fluminense, e Kaiky Fernandes, do Santos completaram o placar.

Em entrevista à "TV Educativa do Espírito Santo", o atacante alvinegro comemorou a boa atuação. "Primeiramente quero agradecer a Deus por esses dois gols. Quero dedicar esses gols ao meu pai, que veio, à minha mãe e à minha avó, que com certeza está assistindo lá de casa. Fico muito feliz com isso. Estou muito feliz com o apoio do torcedor", disse.

O Brasil saiu na frente aos três minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Matheus Nascimento, Caio abriu o placar. Depois disso, o Paraguai virou o jogo com González e Peña. Foi aí que a estrela alvinegra apareceu com mais protagonismo. Ele sofreu penalidade e depois converteu deixando tudo igual. Depois, com oportunismo, recolocou a equipe de Ramon Menezes em vantagem. Antes do intervalo, o zagueiro do Santos, Kaiky, fez o quarto gol.

No segundo tempo o Brasil acabou tendo o atacante Marcos Leonardo, do Santos, expulso. Parecia que a partida poderia se complicador novamente. Porém, Matheus Martins, atacante do Fluminense, aproveitou cobrança de escanteio e apareceu para dar números finais ao jogo aos 33 minutos da etapa complementar.

A vitória da primeira rodada da competição deu ao Brasil o primeiro lugar da tabela, com três pontos. O Equador e Uruguai empataram, têm um ponto cada e ocupam a segunda colocação. E, o Paraguai é o lanterna da classificação. O Torneio Internacional Sub-20 é disputado em formato de quadrangular. Sendo assim, ao final das três rodadas, a seleção com melhor pontuação é declarada campeã.

Matheus Nascimento, de apenas 18 anos, teve participação efetiva da jogada que resultou o primeiro gol aos 3 minutos de jogo, assim como marcou os dois próximos: o segundo, de pênalti, e o terceiro, após rebote da defesa adversária.