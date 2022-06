Rede Globo - Reprodução

Rede Globo Reprodução

Publicado 09/06/2022 17:47 | Atualizado 09/06/2022 17:48

Rio - Manuel Belmar, diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura da Globo, admitiu, por meio de um comunicado interno, que a emissora deve ter prejuízo com a transmissão da Copa do Mundo do Catar. A informação vem à tona mesmo diante de um faturamento bilionário da emissora com patrocinadores para o torneio. A informação foi publicada pelo site "Notícias da TV".



Globo admite prejuízo com Copa do Mundo Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Segundo o site, o diretor da Globo justificou que o preço alto do dólar, na casa dos R$ 5, é o principal fator para essa constatação. Belmar comemorou o crescimento financeiro nos primeiros três meses do ano, mas já preparou a equipe para um "rombo" com os custos do mundial no último trimestre de 2022.



A emissora arrecadou R$ 1 bilhão com acordos com as marcas Samsung, Claro, Itaú, Ambev e Magazine Luiza, que vão veicular comerciais durante o mundial. Apesar disso, quase a metade desse valor representa o montante que a emissora precisara pagar para a Fifa como parcela do acordo pelo direito de exclusividade na TV aberta e fechada brasileira. A Globo vai pagar R$ 440 milhões para a Fifa (90 milhões de dólares).



Além disso, a Globo precisa pagar uma parcela de 2020 que ficou pendente durante a pandemia e precisou ser renegociada no valor de US$ 30 milhões (R$ 146 milhões na cotação atual). Mesmo diante dos problemas, o diretor da Globo se mostrou otimista com a cobertura do Mundial.



A Globo transmite a Copa do Mundo com exclusividade na TV aberta e no SporTV através de um estúdio que será produzido no Rio de Janeiro, nos mesmos moldes da Olímpiada. Nas redes sociais, o direito de imagem será compartilhado.