Roger Ibañez - AFP

Roger IbañezAFP

Publicado 09/06/2022 16:46 | Atualizado 09/06/2022 17:00

Rio - O próximo destino de Roger Ibañez pode ser a Inglaterra. De acordo com o portal de mercado "Calciomercato", o zagueiro, de 23 anos, da Roma, da Itália, pode disputar a Premier League, na próxima temporada. Campeão da Liga Conferência, o ex-jogador do Fluminense entrou na mira do Tottenham e Newcastle. O clube italiano estipulou o preço de 30 milhões de euros (R$ 157 milhões) para negociar a saída do atleta. Caso a venda seja sacramentada, o Tricolor pode receber 300 mil euros (R$ 1,5 milhão) por ser um dos clubes formadores.

Revelado pelo Fluminense, Ibañez tem contrato com a Roma até 2025. Ainda de acordo com o portal, não é a primeira vez que o Tottenham se interessa pelo zagueiro. Em 2020, os Spurs tentaram contratar o jogador, mas não conseguiram avançar nas conversas. Além disso, o treinador italiano Antonio Conte teria acompanhado a última temporada do atleta e se agradado com o desempenho.

O Newcastle se interessou pelo perfil do zagueiro brasileiro, que segue o padrão de jovens promissores contratados, como foi o caso de Bruno Guimarães e do francês Hugo Ekitike. A polivalência de Ibañez chamou a atenção dos clubes ingleses. O atleta também atua como volante e já se declarou um defensor moderno.

No entanto, ainda não há nenhuma proposta por Ibañez, mas as especulações sobre a sua saída da Roma estão cada vez mais fortes. O desejo do clube italiano por um novo zagueiro pode facilitar por uma possível transferência.

Em 2019, Ibañez saiu do Fluminense e seguiu para a Atalanta antes de ser emprestado para a Roma e depois adquirido definitivamente. O zagueiro foi uma das peças principais na defesa do time de José Mourinho na conquista do título da Liga Conferência. O atleta atuou em todos os jogos e foi titular na final contra o Feynoord.