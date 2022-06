Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 09/06/2022 17:04

Com desejo de deixar o Bayern de Munique nesta janela de transferências, o atacante Lewandowski somou conflitos com o técnico da equipe, Julian Nagelsmann, na última temporada. De acordo com o site alemão 'TZ', jogador e treinador se desentenderam três vezes nos últimos meses.

Um dos episódios citados pelo veículo ocorreu na reta final de temporada. Na oportunidade, Nagelsmann chamou atenção de Lewandowski e pediu que ele fizesse uma mudança tática em campo. O polonês não gostou da postura do técnico e respondeu falando o número de gols que havia feito no ano.

O jornal ainda disse que os dois se desentenderam outras duas vezes e que a relação com Nagelsmann é um dos motivos que fez Lewandowski pedir para deixar o clube bávaro. Nos últimos dias, o jogador concedeu entrevistas, onde revelou que o desejo é motivado por uma 'mudança na carreira'.

O Barcelona já realizou uma proposta a Lewandowski, confirmada pelo jogador, mas ainda precisa convencer o Bayern de Munique sobre o negócio. Com contrato até junho de 2023 com os alemães, o centroavante polonês tem multa rescisória estipulada em 45 milhões de euros (R$ 235 milhões).