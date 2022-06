Craque Neto - Reprodução/Band

Craque Neto Reprodução/Band

Publicado 09/06/2022 17:20

Rio - O vídeo que viralizou nas redes sociais em que Jô aparece em um samba durante a partida do Corinthians pelo Brasileiro contra o Cuiabá segue repercutindo negativamente na imprensa paulista. O ídolo do clube do Parque São Jorge, Neto, disparou contra a postura do centroavante, que se recupera de lesão.

"Olha o Jô. O Jô não foi treinar. Aqueles que escreveram: 'Como você pode falar sobre o Jô ir para o pagode, você nunca foi?'. Eu ia não para o pagode, ia para a zona. Mas no dia seguinte, eu não deixava de treinar. Nunca cheguei atrasado. E fazia gol. Sabe quantos gols o Jô tem esse ano? Quatro. Um no Brasileiro", disse o apresentador durante o programa "Os Donos da Bola", da Band.

Depois das declarações de Neto, o atacante teve a sua saída do Corinthians oficializada. O ex-jogador já havia dito que dificilmente Jô iria continuar vestindo a camisa alvinegra. "Vou falar o que vai acontecer: o Jô não joga mais no Corinthians. E vou falar por quê. Não é por causa de Vítor Pereira, diretoria… Ele mesmo não quer mais. Ele acha que o que fez está errado, é um bom menino, e ele que vá para outro lugar. O Corinthians tem que acertar com ele a parte financeira", disse.