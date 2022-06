Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid - AFP

Zidane está sem clube desde que deixou o Real MadridAFP

Publicado 10/06/2022 16:50

Rio - O ex-jogador e atual técnico francês Zinedine Zidane teria um princípio de acordo para assumir o Paris Saint-Germain. De acordo com informações das rádios "Europe1" e "RMC", ambas do país do clube, o anuncio oficial deverá acontecer nos próximos dias. Mauricio Pochettino ainda não foi desligado da equipe de Neymar, Mbappé e Messi.

Segundo a rádio, Zidane estaria a caminho do Catar para finalizar o contrato com o clube, uma vez que o grupo que controla o PSG é do país árabe, ligado à família real local. Em baixa após ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o treinador Pochettino não deverá seguir no PSG.

De acordo com a "RMC", o emir do Catar, chefe de estado máximo do país, teria feito contato com Zidane no fim do mês passado, mas a tentativa de contratação teria esfriado nos dias seguintes. A prioridade do craque da Copa de 2018 seria dirigir a seleção francesa, porém, as dúvidas sobre o futuro do treinador na equipe nacional teriam deixado Zizou em dúvida.



Zidane está sem clube desde que deixou o Real Madrid no fim da temporada passada, em sua segunda passagem seguida na equipe espanhola. No comando do clube espanhol, o francês acumulou títulos, tendo três Ligas dos Campeões como as principais conquistas na equipe.