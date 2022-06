Carly Baker - Reprodução

Carly BakerReprodução

Publicado 10/06/2022 16:20

Rio - A ring girl do UFC, Carly Baker, publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram e gerou o comentário de alguns seguidores. Porém, não foi a beleza da musa que foi o principal assunto. O tamanho da banheira, do hotel em que ela está hospedada, gerou curiosidade dos seus fãs.

Carly Baker Reprodução

Seguidores da ring girl, de 32 anos, destacaram que a banheira do local é muito pequena. "A menor banheira do mundo", comentou um usuário do Instagram. "Banheira pequena ou pia gigante?", questionou outro. Além de trabalhar como ring girl nos octógonos, Carly Baker é atriz, apresentadora e personal trainer.

A ring girl está em Singapura para o evento do UFC desde fim de semana que tem a disputa de cinturão dos meio-pesados entre o brasileiro Glover Teixeira e Jiri Prochazka como luta principal. Além deste desafio, o carde de sábado terá a brasileira Taila Santas enfrenta Valentina Shevchenko pelo cinturão do peso mosca (até 57 kg).