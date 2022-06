Detalhes da mansão de Kun Aguero - Reprodução/Instagram Aguero

Publicado 10/06/2022 19:10

Rio - O ex-atacante Aguero compartilhou recentemente sua nova aquisição: uma mansão em Miami, nos Estados Unidos, avaliada em cerca de R$ 73 milhões. Segundo informações do jornal "The Real Deal", o argentino acabou batendo o recorde de maior compra de um imóvel por uma única família na cidade do estado da Flórida.

Kun Aguero, inclusive, comemorou seu aniversário de 34 anos em sua nova mansão, e publicou um vídeo nas redes sociais mostrando detalhes do imóvel e da sua comemoração. Confira:

A mansão de Aguero possui cerca de 1.100 m², e fica em um terreno à beira-mar de 4.800 m². O imóvel conta com nove quartos, duas adegas, treze banheiros, quadra de tênis, doca, sala de teatro, piscina, hidromassagem e diversos outros itens de luxo.

Sendo obrigado a se aposentar por conta de uma arritmia cardíaca, Kun Aguero vive uma vida mais tranquila, e se dedica a outras modalidades, como cavalgada, tênis e até mesmo esportes eletrônicos. O ex-atacante, inclusive, é CEO de uma equipe de eSports.