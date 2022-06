Mbappé marcou o gol de empate da França contra a Áustria - AFP

Mbappé marcou o gol de empate da França contra a ÁustriaAFP

Publicado 10/06/2022 18:19

Não está fácil a vida da atual campeã França na Liga das Nações. Após sair atrás, os franceses empataram com Mbappé apenas aos 37 minutos do segundo tempo e ficaram no 1 a 1 com a Áustria, chegando a três jogos sem vencer na competição e ficando na lanterna do Grupo 1, com 2 pontos. Weimann abriu o placar para os austríacos, que dividem o segundo lugar com a Croácia, ambos com 4. E a Dinamarca, que perdeu em casa por 1 a 0 para os croatas, é a líder com 6.

Fora de casa, a França - principalmente com Benzema - esbarrou em boas defesas do goleiro Pentz e ainda viu a Áustria ser eficiente na sua melhor chance, ainda no primeiro tempo, com Weimann, aos 36 minutos. Mbappé, que começou no banco e entrou na segunda etapa, garantiu o empate.



Pouco depois, o atacante poderia até ter virado, mas a bola bateu no travessão após mais uma defesa de Pentz.



No outro jogo do Grupo 1, a Dinamarca perdeu os 100% de aproveitamento contra uma Croácia que mexeu muito no time, mas teve na entrada de Modric no segundo tempo o diferencial. Quem garantiu a vitória foi Pasalic, aos 24 minutos do segundo tempo.