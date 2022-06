Rede Globo - Reprodução

10/06/2022

Lizandra Trindade

A apresentadora e repórter Lizandra Trindade deixou a Globo nesta sexta-feira, após 19 anos de serviços prestados à emissora através dos canais por assinatura Globo News, GNT e SporTV. O LANCE! confirmou a informação com a assessoria da Globo.

A jornalista comunicou a saída através de grupos de mensagem e destacou as quase duas décadas de serviços prestados. Lizandra não deu mais detalhes sobre o fim de sua passagem, mas destacou que o 'futuro é uma página em branco'. O L! apurou que a profissional tomou a iniciativa de pedir desligamento da empresa.



A jornalista chegou no Grupo Globo em 2004, como produtora do canal GNT e passou pelo setor de Produções até se tornar apresentadora da GloboNews, em 2008. Depois, deixou a emissora e acertou com a RecordTV, onde atuou por quatro meses na reportagem até o retorno para a Globo.

Em seguida, Lizandra atuou como repórter e apresentadora do Globo Universidade, antes de migrar para o núcleo do esporte onde foi repórter e apresentadora dos programas da casa durante nove anos.



A jornalista participou de grandes coberturas durante sua atuação no SporTV. Como repórter, Lizandra participou in loco dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados no ano passado. A repórter fez parte do time que cobriu a Copa do Mundo feminina em 2019. Ela também apresentou programas como "Planeta SporTV" e "SporTV News".

O LANCE! tentou contato com Lizandra Trindade para falar sobre o tema, mas não obteve retorno até a publicação desta notícia. Caso isso aconteça, a nota será atualizada.