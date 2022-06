Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 10/06/2022 17:21

Rio - O Campeonato Brasileiro ainda está em sua fase inicial, mas já tem seus favoritos. Durante o programa "Os Donos da Bola", nesta sexta-feira (10), o ex-jogador Neto comentou sobre assunto, e disse que o Palmeiras é o grande favorito para vencer esta edição do campeonato nacional.

"Não é o melhor time do mundo, porque você Real Madrid, Manchester City, o Bayern. O Palmeiras é maior que o Liverpool. Tá duro, difícil", disse Neto, antes de completar:

"O Palmeiras é candidato ao título do Brasileiro, Libertadores, já ganhou o Paulista, e eu acho que não vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que outro clube vai ganhar a Copa do Brasil, o Atlético. Isso é o que eu penso. Eu acho que o Palmeiras está tão preparado para ganhar o Brasileirão, foi coisa que ele (Abel Ferreira) não fez o ano passado. Eu duvido que o Palmeiras não ganha o Brasileirão deste ano, eu duvido. Eu aposto com qualquer um", comentou o ídolo do Corinthians.

Líder do Campeonato Brasileiro e aposta de Neto, o Palmeiras venceu o Botafogo na última quinta-feira (09), e agora volta seu foco para o confronto com o Coritiba, no próximo domingo (12), às 18h (horário de Brasília), no Couto Pereira.