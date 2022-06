Arturo Vidal - Reprodução

Publicado 10/06/2022 17:20

Rio - Com o futuro ainda indefinido, Arturo Vidal, de 35 anos, recebeu uma proposta bastante generosa do futebol árabe. De acordo com o jornal "La Tercera", o Al Rayyan, do Catar, que já havia procurado o chileno, aumentou a oferta pelo veterano. A proposta seria um contrato de duas temporadas e salário de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões) por ano. Os valores teriam balançado o meia.

O valor é próximo ao que Vidal recebe atualmente na Inter de Milão. O chileno tem contrato com o clube italiano até junho de 2023, mas não irá continuar. A equipe italiana irá se valer de uma opção no contrato que permite que encerre o vínculo mediante uma indenização de 4,5 milhões de dólares (R$ 22 milhões).

Vidal já deixou claro publicamente que deseja defender o Flamengo, porém, oficialmente as partes ainda não admitiram uma negociação. O Al Rayyan, do Catar, tem feito grandes investimentos nos últimos tempos. O clube já conta em seu elenco com o meia colombiano James Rodríguez.