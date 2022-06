Joachim Low está na mira do Paris Saint-Germain - AFP

Joachim Low está na mira do Paris Saint-GermainAFP

Publicado 10/06/2022 17:24

Rio - Perto de despedir o técnico Mauricio Pochettino, o Paris Saint-Germain pode contratar o alemão Joachim Löw, atualmente sem clube. Ex-treinador da seleção germânica, o comandante de 62 anos conquistou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.



De acordo com o jornal "Bild", o comandante vê com bons olhos um retorno ao futebol, já que está parado desde que deixou a seleção da Alemanha no ano passado, após a Eurocopa. Recentemente, ele afirmou que recebeu propostas, mas que não havia definido o futuro.

"A vontade está aí (voltar a trabalhar). Eu gostaria de treinar um clube novamente. Isso seria divertido para mim. Houve algumas abordagens e uma ou duas ofertas que estudarei durante as próximas semanas. Ainda não tomei nenhuma decisão", disse.

O último time que Joachim Löw treinou em sua carreira foi o Austria Viena, entre 2003 e 2004. Na sequência, ele rumou à seleção alemã, primeiramente como auxiliar, onde permaneceu até 2021. Outro nome cogitado no PSG é Christophe Galtier, do Nice.