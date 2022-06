Eden Hazard - Real Madrid - Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 10/06/2022 17:37

Desde que chegou ao Real Madrid, Eden Hazard não conseguiu repetir as boas temporadas que fez pelo Chelsea. Nos últimos três anos, o jogador conviveu com lesões e problemas físicos. De acordo com o jornal 'Ace', em um encontro com torcedores do clube espanhol na concentração com a seleção da Bélgica, o atacante prometeu melhora no próximo ano.

"Sei que estou em dívida com o presidente, com esses maravilhosos torcedores que me receberam de uma maneira incrível, com meus companheiros e com meu treinador. Esta temporada estou muito animado para finalmente mostrar o que não pude mostrar desde que cheguei ao Real Madrid", disse Hazard.

Contratado pelos merengues em 2019, Hazard fez apenas 66 jogos, não conseguiu afirmação na equipe titular e anotou apenas seis gols. Revelado pelo Lille, o jogador de 31 anos brilhou com a camisa do Chelsea, onde conquistou seis títulos, com mais de 100 gols marcados e 85 assistências concedidas.