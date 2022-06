Robert Lewandowski está de saída do Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 11/06/2022 21:51

Rio - O Barcelona ganhou um concorrente de peso para contratar o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. De acordo com o jornal "L'Équipe", o Paris Saint-Germain entrou na briga para ter o polonês, que já declarou que quer sair do time alemão.

Segundo o portal francês, o novo diretor do futebol do PSG, Luís Campos, colocou o polonês como prioridade para o mercado de transferências. O dirigente lusitano acredita que o camisa 9 encaixaria perfeitamente com o trio Messi, Neymar e Mbappé.

A missão, entretanto, não é considerada simples. Lewandowski já externou o desejo de jogar pelo Barcelona, principal interessado no atleta. A delicada situação financeira do clube catalão é o grande entrave no momento.

Principal nome do Bayern, Lewandowski está no clube vermelho desde 2014 e é um dos grandes atletas da história dos alemães. Ao todo, o polonês balançou as redes 344 vezes em 374 partidas disputadas. O polonês está atrás apenas de Gerd Müller, que marcou 523 gols em 580 jogos.