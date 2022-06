Alexandre Pato atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos - Mark Thor/Orlando City SC

Rio - O atacante Alexandre Pato, atua no momento no Orlando City, dos Estados Unidos, porém, o nome do jogador foi oferecido ao Internacional, equipe que o revelou e que fez parte do elenco campeão do mundo em 2006. No entanto, a negociação entre as partes acabou não acontecendo. As informações são do portal "'Vozes do Gigante".

No entanto, antes de ser oferecido ao Colorado, o nome de Pato foi notícia no Fluminense. Em participação no podcast "Fala, Brasólho!", o atacante, de 32 anos, falou sobre dois nomes do Tricolor: o treinador Fernando Diniz e o meia Paulo Henrique Ganso.

"O Diniz foi fundamental para minha evolução como pessoa. Ele tem essa parte de psicologia... às vezes acho que ele tem que se controlar um pouco mais por causa do nervosismo, o que é normal, porque o futebol te dá essas emoções mesmo”, afirmou.

Pato trabalhou com Diniz em 2020 em sua segunda passagem pelo São Paulo e jogou com Ganso em 2014. O atacante elogiou o momento dois dois no Fluminense. "Hoje ele está no Fluminense, que é um grande clube. O Ganso está lá também, tem um grande time. Todo mundo falou que o Ganso não jogava mais depois da lesão e agora ele está jogando bem. O Fluminense e o Diniz estão apostando nele", disse.

Revelado pelo Internacional, Alexandre Pato viveu bom momento no futebol europeu pelo Milan. Posteriormente passou pelo Corinthians, sem sucesso, e teve uma fase de altos e baixos no São Paulo. Ele voltou para a Europa, mas não teve brilho em suas passagens pelo Chelsea e pelo Villarreal.