Ronaldo FenômenoGustavo Guimarães Aleixo / Cruzeiro

Publicado 11/06/2022 20:23

Rio - O acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, está empolgado com o duelo entre o clube mineiro e o Vasco, neste domingo, no Maracanã. O pentacampeão elogiou a campanha do Cruzmaltino na Série B e falou sobre a sua expectativa para o duelo.

"Maracanã vai estar lotado, vai ser um p... de um jogão. Vasco está jogando muito bem, é o único time invicto até agora. Nós estamos jogando bem, líderes do campeonato, então a promessa é de um grande jogo. Talvez com recorde de público da Série B e da Série A também. Muito provavelmente será isso mesmo", disse.

O Cruzeiro lidera a Série B com 28 pontos, seis a mais que o vice-líder Bahia. São 9 vitórias, um empate e uma derrota em 11 partidas. Já o Vasco ocupa a terceira colocação e é o único invicto do torneio. O Cruzmaltino venceu cinco jogos e empatou seis na competição.