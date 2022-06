Pochettino - AFP

Publicado 11/06/2022 19:50

Rio - A passagem do treinador argentino Mauricio Pochettino pelo PSG está perto do fim. De acordo com informações do portal "RMC Sport", o comandante, de 50 anos, já foi comunicado pela diretoria que não seguirá na próxima temporada.

Com contrato até o meio de 2023, o argentino terá o seu vínculo rescindido pelo clube francês. A ideia da diretoria é reformular a gestão da equipe depois da temporada abaixo do esperado. O brasileiro Leonardo deixou recentemente o cargo de diretor esportivo do PSG.

O nome de Zidane é considerado o favorito para substituir Pochettino. De acordo com informações das rádios "Europe1" e "RMC", ambas do país do clube, o anuncio oficial do treinador francês deverá acontecer nos próximos dias.

Segundo a rádio, Zidane estaria a caminho do Catar para finalizar o contrato com o clube, uma vez que o grupo que controla o PSG é do país árabe, ligado à família real local. Em baixa após ser eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o treinador Pochettino não deverá seguir no PSG.