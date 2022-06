Diante do Internacional, em Porto Alegre, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre - Marcelo Cortes/flamengo

Publicado 12/06/2022 00:00

No primeiro jogo de Dorival Júnior, o Flamengo seguiu sua sequência negativa no Brasileirão. Diante do Internacional, em Porto Alegre, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 1 em Porto Alegre. O resultado foi a terceira derrota consecutiva dos cariocas na competição. Com 12 pontos, o Flamengo só não está na zona de rebaixamento da Série A por conta dos critérios de desempate.

O clube carioca foi inferior ao Colorado durante quase toda a partida. Na primeira etapa, Wanderson marcou duas vezes e abriu vantagem para a equipe gaúcha. No segundo tempo, Andreas Pereira diminuiu e fez o Flamengo ensaiar uma reação. Porém, no fim, Pedro Henrique fez de pênalti e deu números finais ao duelo.

Dorival Júnior não terá muito tempo para treinar o Flamengo antes do próximo duelo. O Rubro-Negro volta a jogar contra o Cuiabá, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Já o Colorado, que entrou no G-4, irá atuar no mesmo dia contra o Goiás, fora de casa, no mesmo dia do próximo compromisso do Rubro-Negro.

O jogo mal começou e o torcedor do Flamengo já viu a sua equipe sair atrás do placar. Com menos de um minuto, Filipe Luís foi desarmado por David, a bola chegou a Alan Patrick, que tocou para Bustos cruzar para Wanderson aparecer e abrir o placar para o Internacional em Porto Alegre.

Em outro erro de saída de bola, o Colorado ampliou. Com 21 minutos, Everton Ribeiro perdeu a bola para Alan Patrick. O meia achou David, que deu passe para Wanderson, novamente, tocar sem chances de defesa para Diego Alves.

Com apenas 12 minutos do segundo tempo, o clube carioca conseguiu diminuir. Willian Arão achou Bruno Henrique na esquerda, o atacante cruzou e Andreas Pereira pegou de primeira, marcando para os visitantes em Porto Alegre.

Nos últimos minutos, o Flamengo buscou o empate, mas esbarrou na falta de inspiração e organização de uma equipe que vive um turbilhão de problemas em meio a uma troca de treinador. Aos 44 minutos, o Internacional chegou ao terceiro gol. Matheuzinho e Pedro Henrique se envolveram em um choque e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio Pedro Henrique cobrou e deu números finais.