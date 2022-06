O árbitro José Arnoldo Amaya foi morto em El Salvador durante partida de futebol amador - Reprodução

O árbitro José Arnoldo Amaya foi morto em El Salvador durante partida de futebol amadorReprodução

Publicado 14/06/2022 14:21 | Atualizado 14/06/2022 15:59

O árbitro José Arnoldo Amaya, de 63 anos, foi morto após ser agredido por um jogador que recebeu cartão vermelho durante uma partida de futebol amador no estádio de Toluca, na cidade de San Salvador, em El Salvador. Autor da agressão, Juan Lorenzana, que estava foragido, foi preso nesta terça-feira (14).

O crime ocorreu após Amaya dar o segundo cartão amarelo e expulsar Juan Lorenzana, que deu um chute no peito do árbitro. Na sequência, desferiu vários golpes na vítima, que já estava no chão, deixando-a inconsciente. De acordo com as autoridades, ninguém tentou impedir o agressor.

Amaya foi encaminhado ao hospital com uma hemorragia interna, de acordo com a imprensa local. Ele morreu horas depois. Em nota, a Federação Salvadorenha de Futebol informou que "condena, lamenta e repudia a agressão física fatal ao árbitro José Arnoldo Amaya".

O árbitro tinha mais de 30 anos de experiência e apitava em torneios locais e da Liga Amadora.